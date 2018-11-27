Абсолютно безрамковий смартфон Huawei nova 4 "засвітився" на фото

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Ймовірний дизайн Huawei nova 4
Ймовірний дизайн Huawei nova 4 / saowen

В мережі опублікували "живе" фото неанонсованого смартфона Huawei nova 4. За чутками, пристрій отримає абсолютно безрамковий дисплей із вирізом під фронтальну камеру.

Про це повідомляє 4PDA.

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На знімку, зробленому ймовірно в метро, чітко видно апарат в захисному чохлі, що значно ускладнює ідентифікацію смартфона. Однак невеликий круглий отвір в лівому верхньому кутку вказує на те, що в кадр щасливого інсайдера потрапила саме новинка від Huawei.

Huawei nova 4
Huawei nova 4 із безрамковим дисплеєм

Незважаючи на середню якість фото, можна помітити, що ґаджет оснащений 3,5-міліметровим роз'ємом для навушників і має великий екран. На жаль, оцінити товщину рамок і елементи корпусу з такого ракурсу неможливо.

Нагадаємо, ще одним безрамковим смартфоном із вирізом під камеру має стати Samsung Galaxy A8s. Чутки про те, що корейський виробник працює над подібним апаратом ширяться вже кілька місяців, проте Huawei вирішила випередити свого головного конкурента. Анонс обох пристроїв запланували на грудень 2018 року.

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: Техно
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