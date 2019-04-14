Acer оновила ноутбук-трансформер Spin 3: характеристики та ціна в Україні

Компанія Acer готується випустити оновлений ноутбук-трансформер Spin 3. Пристрій оснащений процесорами Intel Whiskey Lake-U та графічним адаптером NVIDIA GeForce MX230.

Основні характеристики. Як повідомляє Overclockers, покупці зможуть вибрати між версіями з процесором Intel Pentium Gold 5405U, Core i3-8145U, Core i5-8265U та Core i7-8565U.

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Пристрій одержав 8 ГБ розпаяної пам'яті DDR4 і один слот під модулі SO-DIMM DDR4, що дозволяє збільшити обсяг оперативки до 24 ГБ. За зберігання даних відповідає NVMe SSD місткістю до 512 ГБ і терабайтний жорсткий диск.



Acer Spin 3 отримав 14-дюймовий дисплей

Acer Spin 3 обладнаний 14-дюймовим сенсорним IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів і підтримкою фірмового стилуса Active Pen. В оснащення також входить бездротовий адаптер Wi-Fi 802.11ac та Bluetooth 5.



Acer Spin 3 буде доступний за ціною від 25 тисяч гривень

Габарити лептопа складають 329 x 239 x 19,9 міліметра при масі 1,7 кілограма, а час автономної роботи досягає 12 годин.

Дата старту продажів та ціна в Україні. В український магазинах оновлений Acer Spin 3 зявиться вже на початку літа і придбати його можна буде за ціною від 25 тисяч гривень.

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