Acer представила нові аксесуари для геймерів: особливості та ціна в Україні

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Acer представила нові аксесуари для геймерів
Acer представила нові аксесуари для геймерів / Фото з вільних джерел

Компанія Acer вийшла на геймерський ринок відносно нещодавно, проте активно поновлює асортимент ігрових аксесуарів. Виробник представив ігрову мишку Predator Cestus 330, клавіатуру Predator Aethon 300 та гарнітуру Predator Galea 311, які також надійдуть у продаж і в Україні.

Ігрова мишка. Як повідомляє Overclockers, в основі маніпулятора Acer Predator Cestus 330 лежить сенсор PixArt 3335 з максимальною роздільною здатністю 16 тисяч Dpi. Пристрій оснащений сімома програмованими кнопками, п'ятипозиційним перемикачем роздільної здатності і світлодіодним RGB-підсвічуванням. Налаштовувати параметри пристрою і колір підсвічування можна через фірмову утиліту Predator Quartermaster.

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Мишка Acer Predator Cestus 330 буде доступна в Україні за ціною від 1 790 гривень.

Acer Predator Cestus 330
Мишка Acer Predator Cestus 330 буду доступна в українських магазинах

Ігрова клавіатура. Predator Aethon 300 виконана на перемикачах Cherry MX Blue, оснащена світлодіодним підсвічуванням блакитного кольору і підтримує функції N-key Rollover та Anti-Ghosting.

Predator Aethon 300
Клавіатура Predator Aethon 300 має синє підсвічування

У європейському роздробі новинка буде доступна за ціною від 149 євро. Терміни надходження в українські магазини будуть оголошені пізніше.

Гарнітура. Predator Galea 311 використовує 50-міліметрові динаміки і підтримує технологію Acer TrueHarmony. Виробник зазначає зменшення шумів, амбушюри з ефектом пам'яті і висувний мікрофон.

Predator Galea 311
Гарнітура Predator Galea 311 найдіде у продаж в Україні

В Україні новинка з'явиться в червні з рекомендованою ціною 1 690 гривень.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Ціни Ігри Acer
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