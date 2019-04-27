Acer представила новий 4К-монітор: характеристики та ціна

Компанія Acer представила новий монітор, який отримав назву ET322QKCbmiipzx. В основу новинки лягла матриця VA розміром 31,5 дюйма по діагоналі.

Основні характеристики. Як повідомляє ресурс 3DNews, панель відповідає формату 4K: роздільна здатність становить 3840 × 2160 пікселів. Також йдеться про сертифікацію DisplayHDR 600.

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Для монітора заявлене 95% охоплення колірного простору NTSC. Показники типової і динамічної контрастності – 3000: 1 та 100 000 000: 1. Кути огляду по горизонталі і вертикалі досягають 178 градусів, а час відгуку дорівнює 4 мс.



Acer ET322QKCbmiipzx має роздільну здатність 4К

Панель наділена 2-ватними стереофонічними динаміками і чотирьохпортовим концентратором USB 3.0. Для підключення джерел сигналу є два роз'єми HDMI 2.0 і один інтерфейс DisplayPort 1.2.

Передбачена технологія Blue Light Shield, яка сприяє скороченню інтенсивності синього кольору підсвічування. Система Flicker Less, в свою чергу покликана зменшити мерехтіння. Ці функції підвищують комфорт при тривалій роботі і знижують навантаження на зоровий апарат.



Acer ET322QKCbmiipzx має функціональну підставку

Підставка допускає можливість зміни кута нахилу дисплея в межах 15 градусів. Габарити дисплея становлять 729,7 × 237,5 × 529,4 міліметра, вага – приблизно 7 кілограмів.

Ціна. Монітор Acer ET322QKCbmiipzx можна буде придбати за 560 доларів(близько 15 000 гривень).

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