Acer представила новий монітор Predator XR342CKP: характеристики, ціна

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Acer Predator XR342CKP: характеристики, ціна
Acer Predator XR342CKP: характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

Компанія Acer без зайвого шуму вивела на ринок ігровий монітор Predator XR342CKP. Пристрій отримав 34-дюймову вигнуту матрицю IPS із роздільною здатністю 3440 x 1440 пікселів частотою оновлення кадрів 100 Гц, а також новинка підтримує AMD FreeSync.

Про це повідомляє Overclockers.

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Acer Predator XR324CKP здатний відображати 1,07 мільярдів відтінків, характеризується яскравістю 300 кд / м², часом відгуку 1 мс (MPRT), контрастністю 1000: 1, радіусом кривизни 1900 міліметрів і кутами огляду 172 та 179 градусів по горизонталі та вертикалі відповідно. При активній функції AMD FreeSync частота оновлення може динамічно підлаштовуватися в діапазоні від 48 до 100 Гц.

Acer Predator XR342CKP
Acer Predator XR342CKP отримав діагональ 34 дюйма

Для підключення до ПК можна використовувати інтерфейси HDMI і DisplayPort. До складу пристрою також входять 7 Вт стереодинаміки і концентратор USB 3.0 на чотири порти.

Acer Predator XR342CKP
Acer Predator XR342CKP вже доступний у продажі

У європейському роздробі монітор Acer Predator XR342CKP доступний за ціною від 850 євро (близько 26 100 гривень). Що цікаво, на офіційному сайті тайванського вендора вказана вражаюча рекомендована вартість в 1 800 доларів (близько 47 650 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Ціни Acer
Джерело: Техно
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