Acer представила в Україні потужний монітор, дорожчий за ігрові комп’ютери

Компанія Acer провела презентацію в Україні, в рамках якої представила лінійку нових моніторів. Однією з найцікавіших моделей став ігровий монітор Predator X27, діагоналлю 27 дюймів (як можна здогадатись із назви).

Про це пише tehnot.com.

Серед цікавих особливостей новинки – підтримка алгоритму синхронізації зображення NVIDIA G-Sync і технології розширеного динамічного діапазону яскравості HDR.

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Predator X27 отримав IPS-матрицю з роздільною здатністю 4К, яка може забезпечити частоту оновлення 144 Гц.

Разом і монітором користувачам пропонують шторки з боків і зверху. При цьому ціна на новинку кусюча – 85 499 гривень.

Ціна на новинку – захмарна

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