Acer представила в Україні потужний монітор, дорожчий за ігрові комп’ютери

929 Читать новость на русском
Монітор Acer Predator X27
Монітор Acer Predator X27 / tehnot.com

Компанія Acer провела презентацію в Україні, в рамках якої представила лінійку нових моніторів. Однією з найцікавіших моделей став ігровий монітор Predator X27, діагоналлю 27 дюймів (як можна здогадатись із назви).

Про це пише tehnot.com.

Серед цікавих особливостей новинки – підтримка алгоритму синхронізації зображення NVIDIA G-Sync і технології розширеного динамічного діапазону яскравості HDR.

Читайте також: Asus представила безрамковий та дуже тонкий монітор

Predator X27 отримав IPS-матрицю з роздільною здатністю 4К, яка може забезпечити частоту оновлення 144 Гц.

Разом і монітором користувачам пропонують шторки з боків і зверху. При цьому ціна на новинку кусюча – 85 499 гривень.

Predator X27

Ціна на новинку – захмарна 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ігри Техно Acer Побутова техніка
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
3 грудня 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
1710
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
2 грудня 20:25 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька 1835
Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
2 грудня 16:31 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик 1704
Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
1 грудня 20:05 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 6171
Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть в пригоді
1 грудня 14:02 Якщо смартфон вкрали: 5 додатків, які стануть в пригоді
Блог Медіа 2026
ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
29 листопада 12:08 ZTE представила ще один потужний ігровий смартфон – Nubia Red Magic Mars
637
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук