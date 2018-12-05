Acer презентувала в Україні найлегший 15,6-дюймовий ноутбук у світі

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Ноутбук Acer Swift 5 (SF515-51T)
Ноутбук Acer Swift 5 (SF515-51T) / tehnot.com

Компанія Acer представила в Україні свій новий ноутбук Swift 5 (SF515-51T). Його вага - всього 990 г, тож як запевняють у компанії, - найлегший 15,6-дюймовий ноутбук у світі.

Про це пише видання tehnot.com.

Корпус виготовлений з магнію, саме у цьому запорука легкості апарату. Щодо кольорів, то на вибір у користувача синій та сріблястий.

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Swift 5 (SF515-51T)

Ноутбук важить менше кілограма

Дисплей пристрою, як вже згадувалось, 15,6 дюйма. Він сенсорний з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Шарнір дає змогу розгорнути ноутбук на 180 градусів. Товщина бічних рамок екрану склала 5,87 мм.

Пристрій може працювати на процесорі Intel Core i5-8265U або i7-8565U у парі з 8 або 16 ГБ оперативної пам’яті. Щодо флеш-накопичувача, то тут передбачено 512 ГБ. Автономність роботи становить 10 годин.

Swift 5 (SF515-51T)

Ціна стартує від 42 900 гривень

Swift 5 (SF515-51T) надійде у продаж в Україні вже в цьому місяці. Його ціна стартує від 42 900 гривень.

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Теги: Техно Ґаджети Acer ноутбук
Джерело: Техно
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