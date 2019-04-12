Acer випустила оригінальний ноутбук, який оцінять геймери

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Ігровий ноутбук Predator Helios 700
Ігровий ноутбук Predator Helios 700 / theverge.com

Компанія Acer провела прес-когнференцію в Нью-Йорку, в рамках якої представила ігровий ноутбук Predator Helios 700. Він отримав оригінальний дизайн та якісну систему охолодження.

Як пише видання The Verge, завдяки оригінальній конструкції, клавіатура і трекпад можна висунути до користувача, при цьому трекпад нахиляється вниз, утворюючи підставку для рук.

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Фішки клавіатури. За допомогою клавіш можна відкрити вентилятори знизу, які покращують охолодження і продуктивність ноутбука.

При цьому висунувши клавіатуру вперед, можна відкрити два додаткових повітрозабірники, під екраном і над клавіатурою, які допомагають поліпшити охолодження потужних компонентів системи.

Predator Helios 700

Predator Helios 700 має висувну клавіатуру

Крім того, клавіатура отримала новий тип "ключів MagForce" з лінійними перемикачами, які є більш точними, ніж традиційні моделі. Також на клавіатурі передбачені додаткові клавіші:

  1. Turbo, яка запускає розгін системи
  2. Predator Sense, яка дає доступ до інформації про температуру процесора і відеокарти. Нею також можна керувати управління вентиляторами, RGB-підсвічуванням тощо.

Ігровий ноутбук Predator Helios 700: відео

Інші характеристики. Helios 700 оснащений 17,3-дюймовим дисплеєм 1080p, процесором Intel Core i9 9-го покоління і ефірними графічними процесорами GeForce RTX 2080 або RTX 2070 від Nvidia.

Габарити у Helios 700, як у типового ігрового комп’ютера – товщина становить 1,64 дюйма (41,7 мм), а вага – понад 4 кг. Ціна новинки поки неоголошена.

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Теги: Acer Новини Техно ноутбук Техно Ґаджети
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