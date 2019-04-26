Адаптери для розеток Apple б'ються струмом: що про це відомо

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World Travel Adapter Kit
World Travel Adapter Kit / Фото з вільних джерел

Компанія Apple вирішила зняти з продажу адаптери для мережевих розеток, якими користуються у Великобританії, Гонконзі та Сінгапурі. За інформацією самої компанії, пристрої можуть вдарити струмом.

"У деяких випадках ці трьохконтактні адаптери можуть виходити з ладу, при цьому виникає ризик удару електричним струмом під час дотику до них", – йдеться в офіційному повідомленні виробника.

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Як повідомляє "Ліга.Tech", наразі компанії відомо про 6 випадків ураження користувачів струмом від мережевого адаптера.

Відзначається, що подібний адаптер з 2003 по 2010 рік входив до комплекту комп'ютерів Mac і деяких інших пристроїв на платформі iOS, а також в набір World Travel Adapter Kit.

У Apple пообіцяли безкоштовно обміняти дефектні адаптери на нові.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Apple
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