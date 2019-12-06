Adobe випустила Photoshop Camera для Android: де завантажити додаток

Photoshop вже давно є загальною назвою, як от ксерокс чи джип, і позначає процедуру редагування зображення, навіть якщо зі змін там лише який-небудь примітивний фільтр.

Здається Adobe зрозуміла, що не зіграти на популярності бренду буде помилкою і тому почала випуск саббрендові додатки на зразок Photoshop Camera.

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Для чого призначений додаток

Photoshop Camera – це новий додаток камери для Android з підтримкою штучного інтелекту і деяких функцій оригінального Photoshop і Lightroom. Його суть полягає в тому, щоб не змушувати користувачів обробляти фотографію після зйомки, а в режимі реального часу побачити, як вона буде виглядати з уже застосованими спецефектами.



Photoshop Camera – автоматичний аналог Photoshop для смартфонів

Це допоможе підібрати правильний ракурс, пограти з освітленням або зрозуміти, що обраному вами об'єкту зйомки не підходить той чи інший фільтр, щоб не витрачати час на його додавання вручну вже на етапі постпродакшну.

Як працює програма

В основі Photoshop Camera лежить спеціально навчена нейронна мережа, яка може автоматично визначати об'єкти в кадрі і пропонувати користувачеві відповідні спецефекти. Вона ще більше спростить створення привабливих фотографій із застосуванням різних фільтрів. Адже саме складність освоєння є однією з основних причин, з яких користувачі відмовляються від Photoshop.

Автоматичне застосування фільтрів:

Більшість користувачів не мають потреби в тому, щоб одночасно працювати з десятками шарів і сотнями інструментів, запам'ятати назви яких – вже виклик, не кажучи про те, щоб навчитися їх правильно використовувати.

Фішкою додатка є функція автоматичного виділення об'єктів, яка використовує Adobe Sensei для більш точного його визначення з наступним застосуванням різних ефектів. Компанія приділяє особливу увагу конфіденційності, тому всі зображення будуть зберігатися тільки на пристрої користувача.

Ціна

Інша перевага Photoshop Camera – це те, що додаток безкоштовний. На відміну від графічного редактора, що поширюється за передплатою за чималі гроші, платити які погодиться тільки професійний користувач, додаток камери з базовим набором функцій буде безоплатним.

Охочі першими отримати доступ до Photoshop Camera можуть зареєструватися на сайті Adobe. Офіційний реліз додатки запланований на початок 2020 року.

Щасливі власники Galaxy S9/S9+, S10/S10+, Note 9, Note 10/10+, Pixel 3/3 XL, Pixel 4/4 XL можуть випробувати додаток завантаживши його за посиланням на APKMirror.

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