Ґаджет, що замінить кондиціонер та обігрівач: цікаві деталі
Інженери з Каліфорнійського університету вигадали незвичайний спосіб боротьби із зимовим холодом і літньою спекою.
Вчені створили переносний ґаджет, що залежно від ситуації вміє нагрівати або охолоджувати шкіру людини. Такий прилад можна вбудовувати прямо в одяг, а його використання значно знижує споживання електроенергії за рахунок мінімізації роботи кондиціонерів і обігрівачів.
Читайте також: Ноутбук із найнебезпечнішими у світі вірусами продають у мережі
Пристрій виглядає, як пов'язка, яка кріпиться на плече людини. Браслет виготовлений із застосуванням термоелектричних сплавів, які використовують електрику для створення різниці температур і навпаки.
На жаль, пристрій не зможе цілком замінити кондиціонера чи обігрівача
Структура. Акумулятор, плата і термоелемент – всі компоненти гнучкі. Прилад здатний нагрівати або охолоджувати шкіру до обраної користувачем температури.
За словами Ренкуна Чена – провідного розробника, ґаджет не замінить опалювальні прилади та кондиціонери, але він істотно розширює температурний діапазон, в межах якого людина комфортно себе почуває.
Переносний ґаджет можна вживлювати в одяг
У яких температурах працює прилад і скільки він здатний витримати на одному заряді – на разі невідомо.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно