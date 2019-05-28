Ґаджет, що замінить кондиціонер та обігрівач: цікаві деталі

Інженери з Каліфорнійського університету вигадали незвичайний спосіб боротьби із зимовим холодом і літньою спекою.

Вчені створили переносний ґаджет, що залежно від ситуації вміє нагрівати або охолоджувати шкіру людини. Такий прилад можна вбудовувати прямо в одяг, а його використання значно знижує споживання електроенергії за рахунок мінімізації роботи кондиціонерів і обігрівачів.

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Пристрій виглядає, як пов'язка, яка кріпиться на плече людини. Браслет виготовлений із застосуванням термоелектричних сплавів, які використовують електрику для створення різниці температур і навпаки.



На жаль, пристрій не зможе цілком замінити кондиціонера чи обігрівача

Структура. Акумулятор, плата і термоелемент – всі компоненти гнучкі. Прилад здатний нагрівати або охолоджувати шкіру до обраної користувачем температури.

За словами Ренкуна Чена – провідного розробника, ґаджет не замінить опалювальні прилади та кондиціонери, але він істотно розширює температурний діапазон, в межах якого людина комфортно себе почуває.



Переносний ґаджет можна вживлювати в одяг

У яких температурах працює прилад і скільки він здатний витримати на одному заряді – на разі невідомо.

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