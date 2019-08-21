Ґаджети для школи: скільки коштує зібрати школяра

Нині окрім традиційного набору для школяра: рюкзака, зошитів, форми тощо, батьки повинні подбати і про девайси, які пригодяться учневі під час навчання. Техно 24 підібрав мінімальний та стандартний набір ґаджетів, які потрібні будуть для школяра.

Мінімальний набір ґаджетів для школярів

Ноутбук. Ми обрали недорогу модель HP 15-ra047ur (3QT61EA). Він має компактний дизайн, діагональ екрану складає 15,6 дюйма. Процесор – 2-ядерний Intel Celeron N3060, чого цілком вистачає для повсякденної роботи. Також тут передбачено 500 ГБ пам’яті.

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Планшет. Модель Prestigio Grace 9.6" 3G 8GB, як можна здогадатись з назви, його діагональ складає 9,6 дюйма. Він має підтримку мережі 3G. Тут доволі товсті рамки, як для 2019 рік, однак, для шкільних справ цього має бути достатньо.

Смартфон. Недорогий телефон Huawei Y5 2018 має приємний дизайн. Основна камера має всього один модуль на 8 Мп – красивих фото для соцмереж не вийде, але додзвонитись до дитини ви завжди зможете.

Мінімальний набір ґаджетів

Флешка. Ми обрали одну із найдешевших варіантів - Exceleram 8 GB P2 Series. Її ємність – 8 ГБ, чого достатньо для зберігання документації чи книг.

Настільна лампа. Модель FunDesk L4 отримала приємний дизайн та відносно доступну ціну.

Загалом, на усі ці ґаджети батькам доведеться викласти 11 320 гривень.

Стандартний набір ґаджетів для школярів

Ноутбук. У цей перелік ми додали трохи потужнішу модель Asus X512UB-EJ067 Peacock. Тут більший обсяг вбудованої пам’яті – терабайт. Також увагу привертає дизайн – значно тонші рамки виглядають стильніше. Він дуже тонкий та легкий – 1,7 кілограма.

Планшет. Також у стандартному наборі ми пропонуємо звернути увагу на модель Lenovo Yoga Tablet 3 X50M 10.1'' 16Gb LTE. Він трохи більший та має спеціальну підставку для зручного читання. Ще однією перевагою є його батарея – до 18 годин автономної роботи. У парі з планшетом йде стилус, що теж може пригодитись дитині.

Дитячий розумний годинник. У стандартний набір ми додали ще один ґаджет – смарт-годинник ELARI KidPhone 2 Green з GPS. Він має спеціальні додатки для саморозвитку дитини. Також він має кілька функцій для відстеження фізичної активності. Але дійсно важлива його перевага – GPS. Тож батьки завжди можуть контролювати, де їхня дитина.

Стандартний набір ґаджетів

Крім того, смарт-годинник має функцію аудіомоніторингу – батьки у будь-який момент можуть перевірити про що говорять біля її дитини, наскільки якісно проходять заняття тощо.

Електронна книга. Окрім планшета, школяреві пригодиться і електронна книга, наприклад модель PocketBook 614 Basic 3 Black. Аби не завантажувати рюкзак важкими книгами – їх можна завантажити на цей девайс.

На стандартний набір батькам доведеться витратити 26 875 гривень.

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