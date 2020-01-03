Аеротаксі Lilium Jet невдовзі здійснить перший маршрутний рейс

Після випробувань літаючого таксі Lilium Jet у жовтні розробники поділилися новими подробицями про своє дітище. На технологічній конференції Slush, яка пройшла в Гельсінкі, комерційний директор компанії Ремо Гербер назвав ключові переваги новинки перед наземними аналогами і повідомив очікувані терміни старту перших міських польотів в Європі.

За словами Гербера, зараз Lilium займається сертифікацією летючого таксі в Європі та США. Згідно з попередніми розрахунками, в 16 великих містах на старті проєкту можна створити не менше 100 посадкових маршрутів, повідомили Venturebeat.

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Як аеротаксі збирається завоювати ринок перевезень

У порівнянні з традиційними автомобілями у аеротаксі буде низка конкурентних переваг. Зокрема, аерокар не обмежений в русі дорогами і трасами, а при необхідності маршрут можна швидко змінити.

Швидкість Lilium Jet буде досягати 300 кілометрів на годину, а одночасно летюче таксі може взяти на борт до 4 людей – це дозволить людям поселитися далеко від міст, не втрачаючи багато часу, щоб дістатися до роботи. Вартість польоту ще не оголошена, але розробники впевнені, що вона буде порівняно невисокою.



Аеротаксі можуть з'явитися вже найближчим часом

Завдяки можливостям вертикального зльоту й посадки перевізники зможуть істотно заощадити на злітній смузі й іншій інфраструктурі. Крім того, електромотори працюють дуже тихо й не виробляють шкідливих вихлопів – обладнати посадкові майданчики можна буде практично де завгодно.

Гербер зазначив, що мріє жити ближче до природи і що багато людей захочуть виїхати з задушливих міст. Вирішенню цих проблем сприятиме повітряне таксі, яке, за його оцінками, підніметься в повітря не пізніше 2025 року.

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