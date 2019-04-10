Airbnb дозволив камери в помешканнях, але є нюанси
Популярний сервіс з оренди житла Airbnb дозволив орендодавцям встановлювати камери стеження у помешканнях, доступних для бронювання.
Скандал навколо сервісу розгорівся після того, як в одному із помешкань, заброньованих на Airbnb, виявили камеру стеження, замасковану під датчик диму, пише ArsTechnica.
Читайте також: Сервіс пошуку житла Airbnb буде будувати власні будинки
Що сталось?
Інцидент стався з сім'єю із Нової Зеландії, яка забронювала квартиру в ірландському місті Корк.
Гості дослідили, що відеонагляд працював в режимі реального часу, але не була захищена. Їм вдалось отримати доступ до відео через локальну мережу Wi-Fi.
Новозеландці звернулись за поясненнями у підтримку сервісу Airbnb, а із заброньованої квартири переїхали в готель.
Сім'я з Нової Зеландії виявила приховану камеру у помешканні в Ірландії
Як відреагували в Airbnb?
Після цього скандалу у компанії деталізували правила використання засобів спостереження та інших пристроїв.
Відтепер, сервіс дозволяє встановлювати камери та інші гаджети, але їхні опції та місце розташування мають бути чітко вказані в описі житла, навіть якщо пристрої відключені.
За уточненими правилами камери та мікрофони не можуть записувати все, що відбувається у спальнях чи санвузлах, а приховані камери строго заборонені.
До слова, випадок з сім'єю з Нової Зеландії далеко не перший, коли користувачі сервісу Airbnb виявляли приховані камери у заброньованому помешканні.