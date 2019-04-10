Airbnb дозволив камери в помешканнях, але є нюанси

Популярний сервіс з оренди житла Airbnb дозволив орендодавцям встановлювати камери стеження у помешканнях, доступних для бронювання.

Скандал навколо сервісу розгорівся після того, як в одному із помешкань, заброньованих на Airbnb, виявили камеру стеження, замасковану під датчик диму, пише ArsTechnica.

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Що сталось?

Інцидент стався з сім'єю із Нової Зеландії, яка забронювала квартиру в ірландському місті Корк.

Гості дослідили, що відеонагляд працював в режимі реального часу, але не була захищена. Їм вдалось отримати доступ до відео через локальну мережу Wi-Fi.

Новозеландці звернулись за поясненнями у підтримку сервісу Airbnb, а із заброньованої квартири переїхали в готель.



Сім'я з Нової Зеландії виявила приховану камеру у помешканні в Ірландії

Як відреагували в Airbnb?

Після цього скандалу у компанії деталізували правила використання засобів спостереження та інших пристроїв.

Відтепер, сервіс дозволяє встановлювати камери та інші гаджети, але їхні опції та місце розташування мають бути чітко вказані в описі житла, навіть якщо пристрої відключені.

За уточненими правилами камери та мікрофони не можуть записувати все, що відбувається у спальнях чи санвузлах, а приховані камери строго заборонені.

До слова, випадок з сім'єю з Нової Зеландії далеко не перший, коли користувачі сервісу Airbnb виявляли приховані камери у заброньованому помешканні.