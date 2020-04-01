Airbnb виплатить компенсації господарям та гостям, які постраждали від скасування бронювань

Сервіс бронювання житла Airbnb оголосив, що створює фонд допомоги всім орендовцям у розмірі 250 мільйонів доларів. Ці гроші витратять на компенсації тим, хто залишився без гостей через масові скасування бронювання у зв’язку із пандемією коронавірусу.

Кому виплатять компенсації та як це відбуватиметься

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Виплати призначені тим, хто чекав гостей з 14 березня по 31 травня. При цьому самі гості отримають повне повернення коштів, а господарі – 25% від суми, яку отримали б за процедурою стандартного скасування бронювання.

Наприклад, якщо господар має отримати 400 доларів, то Airbnb переведе 100 доларів. Виплати будуть щомісячними і стосуватимуться тих бронювань, які скасували і після 14 березня. У цій ситуації Airbnb анулює збори з господаря та гостя у разі скасування та або повертає збори, або надає бонус на подорож на цю ж суму.

Які бронювання не будуть компенсовані

Важливо!Бронювання, оформлені після 14 березня, вже підпадають під звичайні правила скасування, і коронавірус не є поважною причиною для їх скасування.

Ми визнаємо, що для бронювань, оформлених не пізніше 14 березня з датою прибуття після 31 травня, може зберігатися невизначеність. У найближчі тижні ми попросимо господарів і гостей переглянути такі бронювання і або скасувати, або підтвердити їх,

– заявили в Airbnb.

Яких країн стосуються нововведення

За новими правилами господарі і гості з Італії, Китаю, Південної Кореї, Ізраїлю, Індії та США можуть отримати виплати за бронювання, зроблені до 14 березня. Положення не поширюється на Airbnb Luxe, Luxury Retreats і внутрішні бронювання в континентальному Китаї.

Більш детально з положенням про скасування бронювання з застосуванням поважних причин можна ознайомитися тут.

Що важливо знати про коронавірус в Україні та світі

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили в 105 792 людей, а померло від неї 12 428 хворих. На території Україні уже зафіксували 669 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 17 із них виявилися летальним, ще 10 людям вдалося вилікуватися від хвороби.



Як не підхопити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

COVID‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 42 365 людей, загалом захворіли 861 305 людей (дані станом на ранок 1 квітня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 178 718 людей одужали від коронавірусу.

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