Нові деталі про навушники AirPods 3: більше кольорів та дата виходу

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Apple AirPods 3 кольорові 2019 – дата виходу, ціна в Україні
Нові деталі про навушники AirPods 3 / Twitter/Ben Geskin

В мережі з’являється все більше чуток про нові бездротові навушники Apple. За попередніми даними, вони матимуть назви AirPods 3. Ще один ймовірний варіант – AirPods Pro.

Дата презентації. Як розповів концепт-дизайнер Бен Гескін, нове покоління навушників AirPods компанія представить у цю середу або четвер (30 або 31 жовтня) на спеціальному заході для журналістів.

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Що нового? За чутками, навушники отримають систему шумозаглушення, захист від води та металевий корпус.

Також нові витоки кажуть, що AirPods 3 матиме одразу кілька варіантів кольору: чорний, темно-зелений (як новий iPhone 11 Pro Max), сріблястий та золотий. При цьому буде доступний і класичний білий корпус.

AirPods 3

Так можуть виглядати AirPods 3

Ціна. Називають аналітики і ймовірну вартість новинки. За чутками, Apple AirPods 3 будуть коштувати на американському ринку 260 доларів (6 500 гривень). Продаж має стартувати вже у листопаді.

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Теги: Техно Новини Техно Apple Ґаджети
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