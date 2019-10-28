Нові деталі про навушники AirPods 3: більше кольорів та дата виходу

В мережі з’являється все більше чуток про нові бездротові навушники Apple. За попередніми даними, вони матимуть назви AirPods 3. Ще один ймовірний варіант – AirPods Pro.

Дата презентації. Як розповів концепт-дизайнер Бен Гескін, нове покоління навушників AirPods компанія представить у цю середу або четвер (30 або 31 жовтня) на спеціальному заході для журналістів.

Цікаво: Як виглядатиме iPhone 12 Pro Max: з’явились зображення

Що нового? За чутками, навушники отримають систему шумозаглушення, захист від води та металевий корпус.

AirPods Pro will be shown next week on Tuesday / Wednesday at an event / session with journalists at Apple's local offices pic.twitter.com/HFLqpHAGkg — Ben Geskin (@BenGeskin) October 27, 2019

Також нові витоки кажуть, що AirPods 3 матиме одразу кілька варіантів кольору: чорний, темно-зелений (як новий iPhone 11 Pro Max), сріблястий та золотий. При цьому буде доступний і класичний білий корпус.

Так можуть виглядати AirPods 3

Ціна. Називають аналітики і ймовірну вартість новинки. За чутками, Apple AirPods 3 будуть коштувати на американському ринку 260 доларів (6 500 гривень). Продаж має стартувати вже у листопаді.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно