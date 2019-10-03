AirPods 3 засвітились у прошивці: навушники отримають довгоочікувану функцію

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AirPods 3 засвітились у прошивці
AirPods 3 засвітились у прошивці / epravda.com.ua

Чутки про нове покоління бездротових навушників від Apple ширяться вже досить давно. Однак, зараз з’явилась реальна згадка про ці навушники. Її виявили у коді операційної системи iOS 13.2 beta.

Як пише 9to5mac, інформація про AirPods із активним шумозаглушенням з’явився у коді операційної системи iOS 13.2 beta. Більше того, сам девайс у розібраному вигляді засвітився на фото.

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Як відомо, бездротові навушники від Apple часто критикують через відсутність шумозаглушення.

AirPods 3

AirPods 3 засвітились у прошивці 

Що ще відомо? Окрім того, згідно із новою інформацією, нові AirPods отримають різні режими прослуховування. У нової моделі код B298, а сама система отримала назву "режим фокусування".

При цьому фото показує, що новий пристрій зовні нагадує провідні навушники EarPods, та отримують амбушюри для щільного "сидіння" у вусі.

AirPods 3

Так можуть виглядати AirPods 3

Раніше були чутки, що Apple проведе презентацію наприкінці жовтня. Тоді, ймовірно, і переставлять нове покоління AirPods 3. Та нагадаємо, друге покоління бездротових навушників компанія не анонсувала, а просто розмістила інформацію про новинку на офіційному сайті. Тож, не виключено, що AirPods 3 представлять таким же чином.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Apple
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