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Як виміряти якість повітря з AirVisual: детальна інструкція

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AirVisual – як визначити якість повітря / vesti

Якість повітря у столиці та області суттєво погіршилася через пожежі. В самому Києві ще зранку було зафіксовано рівень забруднення 338 одиниць (за шкалою AQI від 0 до 500), що є небезпечним для здоров'я показником. Зараз ситуація покращилася. В будь-якому випадку краще самому бути в курсі, щодо змін якості повітря, а в цьому допоможе додаток IQ Air (Airvisual).

Програма показує зібрані з кількох джерел дані про якість повітря в містах по всьому світу. Її можна легко завантажити й встановити на Android та iPhone.

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Як працювати з додатком

Спершу його потрібно завантажити та встановити на смартфон, зробити це можна за посиланнями вказаними вище з офіційних магазинів.

Далі покроково налаштовуємо додаток:

  • Підказки

На головному екрані з'являться підказки, які доступно розкриють весь функціонал додатка.


Детальні підказки пояснять, як все працює

  • Визначення міста

Далі користувачу потрібно обрати місто, яке його цікавить. Спершу програма запитає доступ до визначення місцеперебування і самостійно визначить місто, в якому ви знаходитесь. Користувач також може вказати потрібне місто вручну в налаштуваннях.
Додаток може самостійно визначити місто

  • Визначення якості повітря

Після того, як ви оберете місто, додаток відразу покаже індекс забрудненості повітря. Ви можете обрати кілька міст – інформація виводитиметься у вигляді карток в стрічці. Ви одразу зможете побачити індекс та коротку інформацію про погоду.


Ви можете обрати кілька міст для виведення інформації

  • Детальна інформація

Якщо натиснути на картку міста, яка вас цікавить, додаток покаже детальнішу інформацію. Крім індексу забруднюваності ви також побачити швидкість вітру, вологість та джерела даних, з якими можна ознайомитися окремо.


Детальна інформація про якість повітря в місті

При натисканні на показник індексу забруднюваності повітря додаток відкриє розшифровку показників, що дасть змогу ширше зрозуміти ситуацію.

До прикладу станом на 13:00 у Києві показник дорівнював 160 одиницям, а це свідчить про збільшення ймовірності несприятливих наслідків та загострення в осіб, які мають проблеми із серцем та легенями.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Екологія Новини Києва Додатки Новини Техно Техно Ґаджети
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