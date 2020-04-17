Як виміряти якість повітря з AirVisual: детальна інструкція

Якість повітря у столиці та області суттєво погіршилася через пожежі. В самому Києві ще зранку було зафіксовано рівень забруднення 338 одиниць (за шкалою AQI від 0 до 500), що є небезпечним для здоров'я показником. Зараз ситуація покращилася. В будь-якому випадку краще самому бути в курсі, щодо змін якості повітря, а в цьому допоможе додаток IQ Air (Airvisual).

Програма показує зібрані з кількох джерел дані про якість повітря в містах по всьому світу. Її можна легко завантажити й встановити на Android та iPhone.

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Як працювати з додатком

Спершу його потрібно завантажити та встановити на смартфон, зробити це можна за посиланнями вказаними вище з офіційних магазинів.

Далі покроково налаштовуємо додаток:

Підказки

На головному екрані з'являться підказки, які доступно розкриють весь функціонал додатка.



Детальні підказки пояснять, як все працює

Визначення міста

Далі користувачу потрібно обрати місто, яке його цікавить. Спершу програма запитає доступ до визначення місцеперебування і самостійно визначить місто, в якому ви знаходитесь. Користувач також може вказати потрібне місто вручну в налаштуваннях.

Додаток може самостійно визначити місто

Визначення якості повітря

Після того, як ви оберете місто, додаток відразу покаже індекс забрудненості повітря. Ви можете обрати кілька міст – інформація виводитиметься у вигляді карток в стрічці. Ви одразу зможете побачити індекс та коротку інформацію про погоду.



Ви можете обрати кілька міст для виведення інформації

Детальна інформація

Якщо натиснути на картку міста, яка вас цікавить, додаток покаже детальнішу інформацію. Крім індексу забруднюваності ви також побачити швидкість вітру, вологість та джерела даних, з якими можна ознайомитися окремо.



Детальна інформація про якість повітря в місті

При натисканні на показник індексу забруднюваності повітря додаток відкриє розшифровку показників, що дасть змогу ширше зрозуміти ситуацію.

До прикладу станом на 13:00 у Києві показник дорівнював 160 одиницям, а це свідчить про збільшення ймовірності несприятливих наслідків та загострення в осіб, які мають проблеми із серцем та легенями.

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