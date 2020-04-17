Як виміряти якість повітря з AirVisual: детальна інструкція
Якість повітря у столиці та області суттєво погіршилася через пожежі. В самому Києві ще зранку було зафіксовано рівень забруднення 338 одиниць (за шкалою AQI від 0 до 500), що є небезпечним для здоров'я показником. Зараз ситуація покращилася. В будь-якому випадку краще самому бути в курсі, щодо змін якості повітря, а в цьому допоможе додаток IQ Air (Airvisual).
Програма показує зібрані з кількох джерел дані про якість повітря в містах по всьому світу. Її можна легко завантажити й встановити на Android та iPhone.
Цікаво Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
Як працювати з додатком
Спершу його потрібно завантажити та встановити на смартфон, зробити це можна за посиланнями вказаними вище з офіційних магазинів.
Далі покроково налаштовуємо додаток:
- Підказки
На головному екрані з'являться підказки, які доступно розкриють весь функціонал додатка.
Детальні підказки пояснять, як все працює
- Визначення міста
Далі користувачу потрібно обрати місто, яке його цікавить. Спершу програма запитає доступ до визначення місцеперебування і самостійно визначить місто, в якому ви знаходитесь. Користувач також може вказати потрібне місто вручну в налаштуваннях.
Додаток може самостійно визначити місто
- Визначення якості повітря
Після того, як ви оберете місто, додаток відразу покаже індекс забрудненості повітря. Ви можете обрати кілька міст – інформація виводитиметься у вигляді карток в стрічці. Ви одразу зможете побачити індекс та коротку інформацію про погоду.
Ви можете обрати кілька міст для виведення інформації
- Детальна інформація
Якщо натиснути на картку міста, яка вас цікавить, додаток покаже детальнішу інформацію. Крім індексу забруднюваності ви також побачити швидкість вітру, вологість та джерела даних, з якими можна ознайомитися окремо.
Детальна інформація про якість повітря в місті
При натисканні на показник індексу забруднюваності повітря додаток відкриє розшифровку показників, що дасть змогу ширше зрозуміти ситуацію.
До прикладу станом на 13:00 у Києві показник дорівнював 160 одиницям, а це свідчить про збільшення ймовірності несприятливих наслідків та загострення в осіб, які мають проблеми із серцем та легенями.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно
Читайте також
-
Sony випускатиме PlayStation 5 обмеженим тиражем перший рік – Bloombergсьогодні , 12:30
-
Lenovo презентувала в Україні ноутбуки ThinkPad E14 та E15 для малого та середнього бізнесусьогодні , 11:50
-
Gameloft роздає безкоштовний набір з 30 класичних ігор для Android на честь ювілею студіїсьогодні , 09:10
-
Xiaomi випустила недорогий стерилізатор повітрясьогодні , 08:04
-
Google "оголосила війну" прихованим підпискам в Android-додаткахсьогодні , 10:12