Актор із реклами Old Spice може з'явитися у грі Mortal Kombat

Актор, який запам’ятався багатьом своїм камео в рекламі Old Spice, Террі Крюс зацікавився грою Mortal Kombat. Цікаво, що Крюс дійсно може з’явитися у грі, адже він та креативний директор NetherRealm Studios із ентузіазмом віднеслися до фан-арту, який опублікували в мережі.

Останні кілька днів фанати легендарного файтинга щосили обговорюють роботи художника BossLogic, який зображує голлівудських зірок в ролі відомих персонажів. Найбільший резонанс отримав твіт з Террі Крісом в амплуа Джакса: все тому, що на пост звернули увагу сам актор і Ед Бун – один з авторів Mortal Kombat, повідомляє PCGamesN.

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Обидва погодилися, що втілити цю божевільну фантазію в реальність було б чудовою ідеєю. На цьому обговорення закінчилося, проте в серцях шанувальників циклу напевно народилася надія. Тим більше подібне для індустрії не в новинку.



Террі Крюс в образі Джакса

Сам BossLogic після тепло прийнятого арту продовжив міркувати на тему популярних артистів в Mortal Kombat. Так на світ з'явилися зображення з Кіану Рівзом в ролі Кенши, Галь Гадот в образі Кітани, Майклом Фассбендером в ролі Рейдана та іншими відомими особистостями.

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