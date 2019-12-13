Facebook можуть заборонити взаємну інтеграцію її сервісів: акції компанії впали

Перш за все мова йде про Instagram та мессенджер WhatsApp. Марк Цукерберг наполягав, що деякий рівень взаємопроникнення екосистем спростить життя користувачам, які зможуть пересилати повідомлення на інші платформи.

Однак чиновники Федеральної торгової комісії мають дещо іншу точку зору з цього приводу. Вони не виключають, що такий підхід Facebook ще більш обмежить конкуренцію, повідомляє Wall Street Journal.

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Чим це загрожує Facebook

Все може дійти до судової заборони, і хоч зараз мовиться лише про ранні стадії прийняття рішення, акції Fаcebook після публікації впали на 3%. Це означає, що регулятор все ж має рацію і ринок реагує відповідно, вважаючи інтеграцію вигідною для Facebook.

За даними WSJ, торгова комісія високо оцінює можливість домогтися судової заборони на інтеграцію додатків Facebook, хоча де конкретно буде проведена межа – поки неясно.

У цьому ж пакеті оцінюється і ще одна практика, яку багато хто вважає такою, що обмежує конкуренцію: надання партнерам доступу до даних соцмережі з урахуванням обмеження на їх використання. Відомо, що раніше керівництво Facebook серйозно обмежувало в цьому конкурентів – наприклад, Twitter.

Коли заборона запрацює

На нинішньому етапі до вступу в силу подібної заборони в будь-якій формі дуже далеко. Спочатку заборону потрібно сформулювати, потім більшість з п'яти членів ради Федеральної торгової комісії повинні підтримати її. Справа дійде до судового позову, в рамках якого ФТК повинна переконати суддю ввести обмеження на час розгляду справи.

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