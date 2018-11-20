Акції NVIDIA стрімко падають в ціні: назвали причину

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Акції NVIDIA стрімко падають в ціні
Акції NVIDIA стрімко падають в ціні / Фото з вільних джерел

Останній фінансовий звіт NVIDIA не виправдав очікувань аналітиків і, незважаючи на велику виручку, призвів до різкого падіння вартості акцій чіпмейкера. На фоні відносно слабких продажів відеокарт нового покоління GeForce RTX більшість інвесторів втрачають віру в цінні папери "зеленого" чіпмейкера.

Про це повідомляє TweakTown.

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Як прогнозують експерти, ще протягом декількох кварталів NVIDIA і їх AIB-партнери будуть розпродавати величезні запаси графічних адаптерів GeForce GTX 10 серії, що накопичилися після завершення майнінгового буму.

Проте невиправдані надії продажів GeForce RTX все ж підривають авторитет виробника. Підливають масла у вогонь і деякі зарубіжні колеги, котрі поширили чутки про припинення продажів еталонних версій прискорювачів NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Топові відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не користуються попитом серед геймерів

Все це призводить до подальшого зниження вартості акцій NVIDIA. Якщо першого жовтня їх вартість долала позначку в 289 доларів, то зараз акції компанії котируються на рівні менше 145 доларів. Всього за півтора місяці ринкова капіталізація "зеленого" чіпмейкера скоротилася рівно в два рази – з 176 мільярдів доларів до 88 мільярдів доларів.

Акції NVIDIA стрімко падають
Акції NVIDIA стрімко падають

Наступне півріччя обіцяє стати дуже важким для провідного розробника дискретних GPU. Великі запаси ігрових адаптерів минулого покоління, а також низька зацікавленість геймерів в рішеннях GeForce RTX повинні серйозно порушити "фінансове здоров'я" NVIDIA.

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Теги: Техно IT-бізнес NVIDIA Відеокарти
Джерело: Техно
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