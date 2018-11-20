Акції світових IT-гігантів стрімко падають: у чому причина

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Акції світових IT-гігантів стрімко падають
Акції світових IT-гігантів стрімко падають / Фото з вільних джерел

Акції найбільших IT-компаній – Facebook, Apple та Amazon – стрімко впали на фоні публікацій у засобах масової інформації. Зокрема, акції Apple обвалилися після публікації в The Wall Street Journal, а Facebook постраждала внаслідок антиреклами на сторінках New York Times.

Про це повідомляє CNBC.

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Промисловий індекс Dow Jones впав на 395,78 пунктів, фондовий індекс S & P 500 знизився на 1,7% через падіння вартості акцій світових ІТ-гігантів, таких як Facebook, Amazon і Apple.

Як інформує видання, фондовий індекс Nasdaq Composite знизився на 3% до позначки 7 028,48 через те, що акції Amazon втратили 5,1%. Цінні папери Facebook втратили в своїй ціні 5,4%, а акції Apple подешевшали на 3,5%.

На думку експертів, акції Apple впали після публікації видання The Wall Street Journal про скорочення замовлень на нові смартфони через низький попит.

Вартість акцій Apple продовжує падати
Вартість акцій Apple продовжує падати

Компанія Facebook постраждала внаслідок негативної реклами, яка стосувалася президентських виборів в 2016 році в США. Видання New York Times докладно розповіло про те, як Facebook спочатку це ігнорував, а потім хотів приховати, що РФ мала на меті використовувати онлайн-платформу для маніпуляцій і поширення дезінформації.

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Крім цього, цінні папери IT-компаній впали також після того, як FT розповіла про антимонопольні порушеннях з боку Samsung, SK Hynix і Micron Technology.

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Теги: Техно IT-бізнес Apple Amazon Facebook
Джерело: Техно
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