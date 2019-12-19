Акції Tesla досягли історичного максимуму

Акції виробника електромобілів Tesla за підсумками торгів у середу досягли абсолютного історичного максимуму. Зараз вони коштують 393,15 доларів за штуку, що означає оцінку капіталізації майже в 71 мільярд доларів.

Втім, главі компанії Ілону Маску варто дякувати не лише своїм працівникам, а й американським законодавцям, які продовжили пільги для покупців Tesla на найголовнішому для компанії ринку, повідомляє CNBC.

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Успіхи Tesla за рік

Рік Tesla почався з радикального скорочення витрат на тлі логістичного пекла і величезних збитків за підсумками першого кварталу. Втім, вже до осені всі проєкти запрацювали так, як того хотів Ілон Маск: побудована в Шанхаї в рекордний термін Gigafactory відкрилася, і навіть підрозділ сонячних панелей "ожив" і приносить прибуток. Ринок це помітив: за останні три місяці акції Tesla зросли в ціні на 60%.

Китайський дебют

Особливо багато уваги аналітики приділяють розвитку бізнесу в Китаї – зараз це головний ринок електромобілів у світі. Як очікується, масове виробництво седана Model 3 на Gigafactory в Шанхаї почнеться не раніше наступного року, але від Tesla вже чекають перевороту на місцевому ринку.

Bloomberg стверджує, що вигоди місцевих покупців не обмежаться зменшенням цінника на величину митних зборів. Джерела агентства стверджують, що вже в 2020 році китайська Model 3 може подешевшати на 20%. Зараз ціни починаються від 50 800 доларів, і це все ще дорого у порівнянні з пропозиціями китайських виробників.

Таке значне зниження опустить ціну Model 3 нижче 200 000 юанів, а це вже спричинить тиск на конкурентів. Наприклад, седан Xpeng Р7 буде продаватися за ціною від 270 000 юанів, а позашляховик NIO ES6 – від 358 000 юанів.

Пропозиція Tesla може не тільки ускладнити життя іншим виробникам, але і оживити національний ринок.

Bloomberg вважає, що зниження цін може бути пов'язане з налагодженням поставок батарей від другого вендора – LG Chem, чий завод розташований в 300 кілометрах на північний захід від Шанхаю. Зараз Tesla цілком покладається на батареї одного виробника – японської Panasonic.

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