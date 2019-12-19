24 канал lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Акції Tesla досягли історичного максимуму

611 Читать новость на русском
/ Ілюстративне фото

Акції виробника електромобілів Tesla за підсумками торгів у середу досягли абсолютного історичного максимуму. Зараз вони коштують 393,15 доларів за штуку, що означає оцінку капіталізації майже в 71 мільярд доларів.

Втім, главі компанії Ілону Маску варто дякувати не лише своїм працівникам, а й американським законодавцям, які продовжили пільги для покупців Tesla на найголовнішому для компанії ринку, повідомляє CNBC.

Не пропустіть: Tesla стала найбільшим виробником електромобілів у світі

Успіхи Tesla за рік

Рік Tesla почався з радикального скорочення витрат на тлі логістичного пекла і величезних збитків за підсумками першого кварталу. Втім, вже до осені всі проєкти запрацювали так, як того хотів Ілон Маск: побудована в Шанхаї в рекордний термін Gigafactory відкрилася, і навіть підрозділ сонячних панелей "ожив" і приносить прибуток. Ринок це помітив: за останні три місяці акції Tesla зросли в ціні на 60%.

Китайський дебют

Особливо багато уваги аналітики приділяють розвитку бізнесу в Китаї – зараз це головний ринок електромобілів у світі. Як очікується, масове виробництво седана Model 3 на Gigafactory в Шанхаї почнеться не раніше наступного року, але від Tesla вже чекають перевороту на місцевому ринку.

Bloomberg стверджує, що вигоди місцевих покупців не обмежаться зменшенням цінника на величину митних зборів. Джерела агентства стверджують, що вже в 2020 році китайська Model 3 може подешевшати на 20%. Зараз ціни починаються від 50 800 доларів, і це все ще дорого у порівнянні з пропозиціями китайських виробників.

Таке значне зниження опустить ціну Model 3 нижче 200 000 юанів, а це вже спричинить тиск на конкурентів. Наприклад, седан Xpeng Р7 буде продаватися за ціною від 270 000 юанів, а позашляховик NIO ES6 – від 358 000 юанів.

Пропозиція Tesla може не тільки ускладнити життя іншим виробникам, але і оживити національний ринок.

Bloomberg вважає, що зниження цін може бути пов'язане з налагодженням поставок батарей від другого вендора – LG Chem, чий завод розташований в 300 кілометрах на північний захід від Шанхаю. Зараз Tesla цілком покладається на батареї одного виробника – японської Panasonic.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Верховний суд не дозволяв УПЦ МП зберігати свою назву
сьогодні
10620
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Електромобілі Новини Техно Tesla Ілон Маск
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 грудня 10:07 Що подарувати на Миколая: підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1342
17 грудня 21:00 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
Вероніка Климська 945
16 грудня 21:15 Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1496
15 грудня 22:00 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 846
14 грудня 22:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 2279
Новини
Більше новин
Залиште відгук