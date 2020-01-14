Акції Tesla сягнули рекордного рівня вартості

Неймовірно позитивний прогноз аналітика з Oppenheimer дозволив компанії продовжити вражаючу динаміку росту. Tesla "становить загрозу для традиційних автовиробників", стверджує експерт Колін Рюш. Капіталізація наближається до 95 мільярдів доларів, але це тільки початок, впевнений він.

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Акції єдиної публічної компанії Ілона Маска Tesla за підсумками торгів у понеділок вперше в історії пробили позначку в 500 доларів і подорожчали до 524,86 долара за акцію. Капіталізація компанії наблизилася до 95 мільярдів доларів, а це більше ніж у General Motors та Ford разом узятих, повідомляє CNBC.

Звідки така динаміка

Головною причиною зростання на ринку вважають неймовірно позитивний прогноз аналітика Oppenheimer Коліна Рюша. Рюш підняв цільову вартість до позначки в 612 доларів – це найвищий показник серед аналітиків Уолл-стріт. Його попередня оцінка – 385 доларів.

Експерт упевнений, що Tesla досягла критичного рівня виробництва й тепер представляє реальну небезпеку для неповоротких традиційних автовиробників.

Ми вважаємо, що терпимість до ризику, вміння робити висновки з минулих помилок і застосовувати їх, а також переважаючі конкурентів амбіції починають становити суттєву загрозу транспортним компаніям, які не можуть або не хочуть впроваджувати інновації в швидшому темпі,

– йдеться у звіті.

Рюш впевнений, що чинного обсягу виробництва Tesla досить для того, щоб фінансувати розширення бізнесу, не привертаючи кредитів, і забезпечувати при цьому позитивний приплив готівки. Навіть з урахуванням амбіцій Ілона Маска.

Наскільки можна вірити прогнозу

Як вказує Electrek, на сайті TipRanks Рюш займає 140-е місце серед 5790 аналітиків, яких відстежує сервіс. 54% його рекомендацій приносять прибуток, а в середньому він заробляє 19% річних.

Переконатися в справедливості оцінки можна буде дуже скоро. Teslа опублікує звітність за підсумками четвертого кварталу 2019 року 29 січня.

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