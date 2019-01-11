Акції Xiaomi істотно подешевшали

За кілька останніх днів ринкова вартість китайської компанії Xiaomi знизилася на 6,2 мільярда доларів і зараз становить 30 мільярдів доларів.

Про це інформує агентство Bloomberg.

Під час торгів на біржі в Гонконгу 10 січня вартість акцій опустилася на 3,58% до 9,97 гонконгського долара (1,23 долара США) за один цінний папір. Загалом за три дні акції подешевшали на 17%.

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Як відомо, 10 січня закінчився період заборони на продаж акцій Xiaomi, що почалося 10 липня 2018 року в перший день IPO (Initial Public Offering - Первинна публічна пропозиція).

Журналісти зауважують, що розміщення акцій Xiaomi на біржі стало одним з найбільш «роздутих» в 2018 році. Залучаючи інвесторів, банкіри прогнозували, що ринкова капіталізація компанії досягне 100 мільярдів доларів США.

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