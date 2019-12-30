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Акумулятори Tesla стануть дешевшими та довговічнішими

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Tesla подала патент на нові акумулятори / mitreyelcampo

У вересні канадські вчені з Університету Далхаузі опублікували патент на нову батарею, яку вони розробили для Tesla. Це літій-іонний акумулятор з монокристалічним катодом і вдосконаленим електролітом, якого повинно вистачити електромобілю на 1,6 мільйона кілометрів.

Судячи з тексту патента, який наводить Electrek, мовиться про нову акумуляторну систему з меншою кількістю дієвих електролітних компонентів.

До теми: Tesla випереджає всіх конкурентів у технологічності своїх акумуляторів

Автокомпанія подала заявку через свій канадський підрозділ на міжнародний патент, який отримав назву "Діоксазолони і нітрилові сульфіти як електролітні добавки для літій-іонних батарей".

Застосування

Нову систему можна використовувати в різних пристроях для зберігання енергії, наприклад, в акумуляторах для автомобілів або для енергосистем. Зокрема, ці добавки підвищують продуктивність і термін служби літій-іонних батарей, і знижують загальні витрати на виробництво.

Нова суміш в розчині електроліту може бути використана з нікелем-магнієм-кобальтом, який зазвичай використовують у виробництві електромобілів інші компанії. Раніше Tesla застосовувала цей матеріал для створення промислових акумуляторів, але в автомобільних використовувала нікель-кобальт-алюміній (NCA). Можливо, новий патент змінить ситуацію.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Tesla
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