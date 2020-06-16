Компанія Relida Limited розробила алгоритм, який начебто може визначати – у жінки був справжній оргазм чи вона його симулювала. Щоправда, у соцмережах не вірять, що алгоритм дійсно працює.

Розробники ж запевняють, що точність їхньої нейромережі складає 86%, передає BBC.

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У Twitter також розмістили слайди з презентацією цього алгоритму. Там, зокрема, наводять статистику жіночих оргазмів – від 25% до 74% всіх жінок хоч раз імітували оргазм. Щоправда, звідки ці дані у компанії не повідомили, що ставить під сумнів правдоподібність цих даних.

Як працює алгоритм

Як кажуть у Relida Limited, свій "вердикт" система робить, базуючись на даних про ритм серця. Там також додали, що наразі винахід перебуває на стадії розробки, тож публікувати дані про продукт є неетичним.

Received a pitch presentation from a "female well being sex tech start-up" (five dudes) that can "confirm" and "validate" female orgasms, that could help my company develop better sex toys. Here are some slides, for your enjoyment/anger. pic.twitter.com/wwbk9NUDB3 — Stu Nugent (@CrookedNuts) June 9, 2020

При цьому бренд-менеджер компанії заявив, що вони мають надійну систему перевірки оргазмів – вони просто запитуватимуть про це жінок, які користуються їх секс-іграшками.

У Relida Limited сподіваються, що їхня розробка зацікавить компанії, які займаються виробництвом секс-іграшок.