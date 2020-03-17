AliExpress відновив свою роботу після спалаху коронавірусу в Китаї

Представники одного з найбільших в світі торгових майданчиків AliExpress заявили про відновлення роботи близько 95% виробників з Китаю. У зв’язку з цим всі відправлення замовлень будуть відбуватися в штатному режимі. Також в якості компенсації AliExpress роздасть покупцям купони на значну суму.

Компенсації

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Користувачам, які зіткнулися з затримкою товарів через карантин в Китаї, продавці запропонують купони з можливістю компенсації вартості майбутніх покупок. Розмір купонів безпосередньо залежить від суми замовлення і часу очікування, повідомляє 4PDA.

AliExpress планує протягом найближчих десяти днів передати оформлення замовлення, які так і не були відправлені в зв'язку з епідемією коронавірусу в Китаї, в службу доставки. 16 березня були проведені останні скасування продавцями на майданчику затриманих за час карантину замовлень, і плата за них буде повернена покупцям.

Робота майданчику

Зараз же представники AliExpress відзначили, що на 95% відновлено працездатність магазинів, а всі відправлення можуть здійснюватися в штатному режимі.

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Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія (північні регіони). Там хворобу виявили в 27 980 людей, а померло від неї 2 158 хворих. На території Україні уже зафіксували 7 випадків зараження небезпечним вірусом, один із них виявився летальним.



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Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 7 330 людей, загалом захворіли 185 067 людей (дані станом на день 17 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 80 237 людей одужали від коронавірусу.

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