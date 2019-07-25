Алло став офіційним дистриб’ютором смартфонів Motorola

Мережа магазинів Алло стала офіційним та ексклюзивним дистриб’ютором смартфонів Motorola на території України. Лінійки Moto g7 play, moto g7 power, Motorola one, Motorola one vision вже доступні в роздрібній мережі та на сайті магазину.

Про це Техно 24 повідомили у прес-службі Алло.

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"Мобільну індустрію та весь її розвиток важко уявити без інновацій Motorola, включаючи винахід складного стільникового телефону StarTac, знаменитий у всьому світі мобільний телефон RAZR, змінні модулі Moto Mods і багато іншого. Сьогодні ми раді запропонувати нашим покупцям нові моделі знаменитого бренду, які відрізняються високою якістю та впізнаваним дизайном", – заявив CEO Алло Максим Раскін.

Цікаво, що до 31 липня модель Motorola one vision буде доступною за спеціальною ціною 7999 гривень (звичайна вартість становить 8999 гривень).

Чим цікавий. Motola One Vision отримав просунуту камеру, що працює на базі штучного інтелекту і 48 Мп сенсора з використанням технології Quad Pixel. Ця технологія забезпечує чотириразове збільшення світлочутливості для створення чітких 12 Мп фотографій з високою яскравістю і зниженим рівнем шуму.

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