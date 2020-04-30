Amazfit Bip Lite 1S: дуже дешевий смарт-годинник від Xiaomi

Компанія Huami Technology, що входить до складу екосистеми Xiaomi, представила новий бюджетний розумний годинник – Amazfit Bip Lite 1S. Його вартість дуже приємна – близько 56 доларів (1500 гривень).

Як пише 4pda, Amazfit Bip Lite 1S може похвалитись тривалим часом автономної роботи, підтримкою функції Always on Display та широким набором фітнес-функцій.

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Деталі про Huami Amazfit Bip Lite 1S

Новинка отримала 1,28-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 176x176 пікселів. Для додаткового захисту він прикритий захисним склом Corning Gorilla Glass 3.

Девайс може похвалитись 10 спортивними режимами. Також він займається моніторингом стану здоров'я користувача, зокрема проводить вимірювання пульсу може повідомити про збої роботи серця (наприклад, аритмія).

Сподіваємось, Amazfit Bip Lite 1S вийде на міжнародний ринок / 4pda

Годинник підтримує функцію безконтактної оплати через AliPay за допомогою вбудованого модуля NFC. Він також отримав захист від води, що збереже працездатність навіть після занурення на глибину до 50 метрів.

Ємність акумулятора розумних годин становить 200 мАг, виробник обіцяє, що цього вистачить о 30 днів. В економічному режимі використання це значення збільшиться до 80 днів.

На китайському ринку новинка надійде у продаж 8 травня.

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