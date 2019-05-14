Amazon може представити свій другий в історії смартфон

Компанія Amazon може повернутися на ринок смартфонів. Відзначимо, компанія Джеффа Безоса вже пробувала випускати телефони, проте їх Fire зазнав гучного провалу.

Що відомо про смартфон Amazon? Як повідомляє The Telegraph, старший віце-президент з пристроїв і сервісів Amazon Дейв Лімп розповів, що якщо Amazon вдасться створити "диференційовану концепцію" для смартфонів, то вона зробить другу спробу виходу на цей ринок.

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Це великий сегмент ринку, і це було б цікаво. Ми повинні продовжувати експериментувати, і підходи, з якими ми хочемо експериментувати, дійсно відрізняються,

– підкреслив Лімп.

Перша невдача на ринку смартфонів. Нагадаємо, спроба Amazon запустити телефон Fire завершилася повним провалом. Лише через декілька місяців після його виходу компанія визнала, що отримала збитки в розмірі 170 мільйонів доларів у зв'язку з його виробництвом.



Amazon Fire – перший смартфон компанії Безоса

Ресурс Fortune тоді повідомив, що у компанії залишилася велика кількість нереалізованих телефонів Fire на суму близько 83 мільйонів доларів.

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