Amazon може представити свій другий в історії смартфон

407 Читать новость на русском
Смартфон Amazon Fire
Смартфон Amazon Fire / Фото з вільних джерел

Компанія Amazon може повернутися на ринок смартфонів. Відзначимо, компанія Джеффа Безоса вже пробувала випускати телефони, проте їх Fire зазнав гучного провалу.

Що відомо про смартфон Amazon? Як повідомляє The Telegraph, старший віце-президент з пристроїв і сервісів Amazon Дейв Лімп розповів, що якщо Amazon вдасться створити "диференційовану концепцію" для смартфонів, то вона зробить другу спробу виходу на цей ринок.

Читайте також: Новий "вбивця": топовий смартфон Redmi отримав назву

Це великий сегмент ринку, і це було б цікаво. Ми повинні продовжувати експериментувати, і підходи, з якими ми хочемо експериментувати, дійсно відрізняються,
– підкреслив Лімп.

Перша невдача на ринку смартфонів. Нагадаємо, спроба Amazon запустити телефон Fire завершилася повним провалом. Лише через декілька місяців після його виходу компанія визнала, що отримала збитки в розмірі 170 мільйонів доларів у зв'язку з його виробництвом.

Amazon Fire
Amazon Fire  – перший смартфон компанії Безоса

Ресурс Fortune тоді повідомив, що у компанії залишилася велика кількість нереалізованих телефонів Fire на суму близько 83 мільйонів доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Верховна Рада обрала дату інавгурації Зеленського
сьогодні
47076
Теги: Техно Новини Техно Смартфони IT-бізнес Amazon
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
14 травня 21:06 OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
1663
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
14 травня 20:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 2525
Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
13 травня 08:45 Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
817
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
12 травня 18:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська 1844
Від продавців рису до гігантів ринку електроніки: як розвивалася компанія Sony
11 травня 22:04 Від продавців рису до гігантів ринку електроніки: як розвивалася компанія Sony
Анастасія Можаровська 1178
Новини
Більше новин
Залиште відгук