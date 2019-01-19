Amazon, Apple, Netflix і YouTube звинуватили у порушенні регламенту ЄС про захист даних

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ЄС звинуватив великі технологічні компанії у порушенні прав людини
ЄС звинуватив великі технологічні компанії у порушенні прав людини / Фото з відкритих джерел

Найбільші в світі технологічні компанії та стрімінгові сервіси, серед яких Amazon, Apple, Netflix, YouTube і Spotify, звинуватили у порушенні введеного ЄС в минулому році Загального регламенту захисту даних (Global data protection regulation, GDPR).

Про це повідомило видання Financial Times.

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Зазначається, що скарга на американські компанії була подана в австрійський орган з нагляду за дотриманням законодавства про захист персональних даних.

У публікації наголошується, що австрійська ініціативна група None of your business (NOYB), яка виступає за те, щоб приватні компанії поважали і захищали права своїх користувачів, звернула увагу на порушення, яких припустилися технологічні гіганти. Представники NOYB заявляють, що перераховані вище компанії не можуть дати своїм клієнтам прямих відповідей на питання про те, з ким вони діляться даними про своїх користувачів, як продають і як купують подібну інформацію в рекламних та інших цілях.

Активісти стверджують, що це призводить до систематичного порушення прав людей, які користуються послугами цих компаній. Засновник NOYB Макс Шремс з 2011 року подавав позови і скарги проти Facebook, щоб зобов'язати компанію відмовитися від практик, що порушують права користувачів на недоторканність їхнього приватного життя.

У NOYB також звертають увагу на те, що, хоча відповідно до норм нового європейського закону, компанії тепер зобов'язані за запитом надавати своїм користувачам їх особисті дані, сенсу в цьому не багато. Масиви "сирих" даних, як правило, передаються користувачам в незручних форматах, і неспеціалістам вкрай важко в них розібратися.

Важливо робити заяви про те, що ви поважаєте права користувачів, проте потрібно поважати їх і на практиці, щоб такі заяви не були голослівними маркетингом. Якщо користувач не може розібратися в даних, які ви йому надаєте, це не дозволяє йому належним чином реалізувати свої права,
– заявив представник NOYB, юрист Іоанніс Кувакас

В YouTube і Netflix заявили, що дотримуються GDPR, інші компанії поки утрималися від коментарів.

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Теги: Amazon Facebook Техно Інтернет YouTube Apple
Джерело: 24 Канал
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