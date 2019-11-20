Amazon Music: Безос запустив безкоштовний сайт для прослуховування музики

Корпорація Amazon запустила свій стрімінговий сервіс музики Amazon Music. Він є безкоштовним. Користувачі можуть обрати окремі пісні, а також виконавця, жанр тощо.

Як сказано на офіційному блозі Amazon, передбачена і платна версія. Відмінність безкоштовної версії полягає у тому, що користувачам доведеться іноді слухати рекламу.

Важливо: YouTube вводить нові правила для користувачів: що зміниться

Хто може скористатись

Наразі сервіс запрацював лише у кількох країнах – у США, Великобританії та Німеччині. Тобто в Україні Amazon Music поки недоступний, і коли запрацює та чи запрацює взагалі – інформації поки немає.

Він є додатком, тобто його можуть завантажити із своїх магазинів застосунків власники iPhone, iPad, а також пристроїв на базі Android і Amazon TV Fire.

В Україні сервіс поки не працює

Що ще відомо

Користувачам не потрібно оформлювати додаткову підписку. Якщо людина хоче обрати платну версію Amazon Music, то вона має створити обліковий запис Amazon та там здійснити оплату.

Ціна

Зараз за 4 місяці прослуховування платної версії треба заплатити всього 0,99 центів (це 25 гривень). Після цього таку суму треба буде вносити за кожен місяць. За цю вартість користувачам обіцяють доступ до 50 мільйонів пісень, серед них найсвіжіші релізи.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно