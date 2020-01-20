24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Amazon розробляє систему оплати за допомогою долоні

125 Читать новость на русском
Компанія запатентувала технологію ще у грудні / spainsnews

Компанія Джефа Безоса зайнялася розробкою терміналів оплати, які отримують дані про власника банківської карти шляхом сканування долоні. Передбачається, що такі термінали дозволять прискорити процес оплати й будуть встановлюватися у закладах з великим потоком клієнтів: кав'ярнях або закладах фастфуду.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на знайомих з питанням людей.

Цікаво: Google, Apple і Amazon об'єдналися, щоб зробити розумні будинки безпечнішими

Що відомо про проєкт Amazon

Зараз проєкт перебуває на ранній стадії, але компанія вже провела переговори з Visa, JPMorgan Chase, Wells Fargo і Synchrony Financial про тестування нових технологій.


Технологія дозволить розраховуватися за покупки за допомогою долоні

Серед іншого потрібно вирішити кілька питань: як буде відбуватися процес прив'язки карти до унікального відбитка долоні, а також яким чином покупець зможе вибрати потрібну карту для списання коштів, якщо у нього їх кілька.

До слова, технологію оплати за допомогою сканування долоні Amazon запатентувала ще в кінці грудня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Тарифи на тепло та гарячу воду знижено до 30%: список міст
сьогодні
7407
Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Amazon
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:06 Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть
Назар Токар 2116
19 січня 22:03 "Вбивця" Xiaomi: що відомо про амбітний бренд Realme
Ірина Полицька 4342
18 січня 22:06 Прогнози 2020: які зміни відбудуться на ринку новітніх технологій в Україні
Ірина Полицька 951
17 січня 21:11 Огляд смартфона OPPO A5 2020: потужна камера та рекордна автономність
Анастасія Можаровська 3680
17 січня 08:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
Анастасія Можаровська 16241
Новини
Більше новин
Залиште відгук