Amazon розробляє систему оплати за допомогою долоні

Компанія Джефа Безоса зайнялася розробкою терміналів оплати, які отримують дані про власника банківської карти шляхом сканування долоні. Передбачається, що такі термінали дозволять прискорити процес оплати й будуть встановлюватися у закладах з великим потоком клієнтів: кав'ярнях або закладах фастфуду.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на знайомих з питанням людей.

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Що відомо про проєкт Amazon

Зараз проєкт перебуває на ранній стадії, але компанія вже провела переговори з Visa, JPMorgan Chase, Wells Fargo і Synchrony Financial про тестування нових технологій.



Технологія дозволить розраховуватися за покупки за допомогою долоні

Серед іншого потрібно вирішити кілька питань: як буде відбуватися процес прив'язки карти до унікального відбитка долоні, а також яким чином покупець зможе вибрати потрібну карту для списання коштів, якщо у нього їх кілька.

До слова, технологію оплати за допомогою сканування долоні Amazon запатентувала ще в кінці грудня.

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