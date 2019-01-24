Amazon тестує нову унікальну систему доставки

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Amazon тестує доставку за допомогою роботів
Amazon тестує доставку за допомогою роботів / blog.aboutamazon.com

Компанія Amazon працює над створенням нової системи доставки Amazon Scout. Вона передбачає відправку продукції за допомогою самохідних електричних машин-роботів.

Ця інформація опублікована на офіційному блозі Amazon. Наразі компанія проводить "польове" тестування. Ця робомашина має розмір, як невеликий холодильник. Вона самостійно може котитися по тротуарах і доставляти товари.

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Відтак, на вибір у клієнтів є два способи доставки:

  1. Традиційний (за допомогою кур’єра)
  2. За допомогою робота Amazon Scout.

Наразі у компанії працюють 6 роботів-кур’єрів. Вони можуть працювати лише у світлий час доби. Під час перших доставок транспортний засіб буде супроводжувати співробітник Amazon.

Як працює робот-кур'єр  Amazon: відео

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Теги: Техно Штучний інтелект Amazon робототехніка
Джерело: Техно
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