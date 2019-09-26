Amazon випустив бездротові навушники Echo Buds, в яких можна регулювати шумозаглушення

Компанія Amazon представила свої фірмові бездротові навушники Echo Buds. Девай має підтримку голосового асистента Alexa і технологію шумозаглушення від Bose.

Аби активувати віртуального голосового помічника, потрібно просто вимовити "Alexa". Також це спрацює під час відтворення музики з інтернету або інших джерел, у навігації або установці таймера.

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При цьому можна використовувати і стандартного асистента зі смартфона (Siri або Google Assistant).

Echo Buds оснащені трьома мікрофонами

Характеристики. Навушники захищені від вологи та пороху за стандартом IPX4 (проти крапель рідини). Echo Buds оснащені трьома мікрофонами (для роботи Alexa та інших віртуальних помічників). Також вони підтримують керування за дотиком, наприклад подвійне торкання вмикає або вимикає шумозаглушення Bose.

Навушники можуть працювати до 5 годин автономної роботи. А використовуючи зарядний чохол можна протриматись до 20 годин.

Echo Buds гарантують 5 годин автономної роботи

Ціна. Echo Buds оцінили у 129 доларів – це 3 200 гривень за нинішнім курсом. Новинка надійде у продаж 30 жовтня, при цьому попереднє замовлення можна оформити вже сьогодні.

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