AMD анонсувала нову лінійку процесорів для ноутбуків: деталі

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AMD анонсувала нову лінійку процесорів для ноутбуків
AMD анонсувала нову лінійку процесорів для ноутбуків / Фото з вільних джерел

Під час виставки CES 2019 компанія AMD анонсувала нову лінійку процесорів для ноутбуків на базі архітектури Zen+. Більшість новинок виготовлені за 12-нанометровим техпроцесом, а головною їх особливістю стало значне зниження теплопакета при збереженні високих робочих частот.

Про це повідомляє The Verge.

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Флагманська серія Ryzen H представлена ​​двома процесорами. Чотирьохядерний Ryzen 7 3750H з вісьмома потоками працює на тактовій частоті 2,3 ГГц і здатний розганятися до 4 ГГц. Новинка оснащена графічним ядром Radeon Vega з десятьма обчислювальними блоками.

AMD Ryzen
Характеристики процесорів AMD Ryzen та AMD Athlon

Ryzen 5 3550H також отримав чотири ядра і вісім потоків, але з меншою частотою (2,1 ГГц з можливістю розгону до 3,7 ГГц) і вісьмома обчислювальними блоками GPU. Теплопакет обох моделей складає 35 Вт, при цьому процесори націлені на виконання серйозних завдань і, судячи з усього, будуть встановлюватися в ігрові ноутбуки.


Нові процесори AMD Ryzen та AMD Athlon незабаром надійдуть у продаж

Також AMD представила два мобільних процесора серії A для хромбуків. Двоядерний A6-9220C з двома потоками і базовою тактовою частотою 1,8 ГГц в турборежимі здатний досягти 2,7 ГГц. Процесор A4-9120C з аналогічною кількістю ядер отримав частоту 1,6 ГГц з можливістю розгону до 2,7 ГГц. Ймовірно, обидві новинки складуть конкуренцію лінійці Pentium від Intel.

Представники компанії AMD повідомили, що лептопи на базі нових процесорів з'являться в продажу вже найближчим часом.

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Теги: Техно CES 2019 Ґаджети Процесори AMD
Джерело: Техно
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