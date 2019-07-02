AMD безкоштовно роздає підписку на Xbox Game Pass: деталі акції

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AMD безкоштовно роздає підписку на Xbox Game Pass
AMD безкоштовно роздає підписку на Xbox Game Pass / Unsplash

Компанія Advanced Micro Devices оголосила про запуск програми лояльності. В рамках акції новоспечені власники процесорів Ryzen та відеокарт Radeon зможуть безкоштовно отримати підписку на сервіс Xbox Game Pass на три місяці.

Доступ до яких ігор можна отримати? Як повідомляє Overclockers, користувачі Xbox Game Pass отримають доступ більш ніж до сотні ігор, серед яких – Gears 5, Halo: The Master Chief Collection, Ori and the Will of the Wisps, ARK: Survival Evolved, Forza Horizon 4 та Sea of ​​Thieves.

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В акції беруть участь наступні продукти:

  • процесори: Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 3400G, Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 2700X Gold Edition, Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X, Ryzen 5 2600, Ryzen 5 2600E, Ryzen 5 2500X, Ryzen 5 2400G, Ryzen 5 2400GE;

  • відеокарти: Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition, Radeon RX 5700, Radeon VII Gold Edition, Radeon VII, Radeon RX Vega 64, Radeon RX Vega 56, Radeon RX 590, Radeon RX 580, Radeon RX 570 і Radeon RX 560.

Умови та терміни проведення акції. Згідно з умовами нової програми лояльності, покупку необхідно зробити у одного з офіційних партнерів компанії.

Терміни проведення акції – з 1 липня 2019 по 10 березня 2020 року або до вичерпання запасів промокодом. Більш детальні умови наведені на офіційному сайті AMD.

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Теги: Техно Ґаджети Microsoft AMD Xbox Відеокарти Процесори Ігри
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