AMD готує до випуску 12-ядерний процесор із серії AMD Ryzen 3000

В лінійку центральних процесорів AMD Ryzen 3000 серії (на базі архітектури Zen 2) увійдуть 8-ядерні чіпи. Проте "червоні" можуть незабаром представити 12-ядерний CPU.

Нещодавно дослідний екземпляр 12-ядерного/24-поточного процесора AMD виявили в базі даних бенчмарка UserBenchmark, повідомляє Overclockers.

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Виявлений зразок має позначення 2D3212BGMCWH2_37 / 34_N і працював в складі системи на основі материнської плати AMD Myrtle-MTS, обладнаної гніздом AM4. Виходячи з маркування, його номінальна частота становить 3,4 ГГц, а в динамічному розгоні вона підвищується до 3,7 ГГц.



Результати тестів 12-ядерного процесора AMD

Що стосується рівня швидкодії, то одноядерна продуктивність виявленого CPU порівнянна з Ryzen 7 2700X (116 проти 120 балів). Відзначимо, що робочі частоти нинішнього флагмана платформи AM4 помітно вище, ніж у нового інженерного зразка.

При використанні всіх ядер новинка виявляється приблизно на третину швидше Ryzen 7 2700X (1741 проти 1304 балів).

Відзначимо, реліз центральних процесорів AMD Ryzen 3000 серії на базі архітектури Zen 2 намічений на середину цього року.

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