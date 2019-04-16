AMD може представити нові процесори Ryzen 3000 та відеокарти Navi значно пізніше: деталі

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Ліза Су
Ліза Су / Getty Images

На виставці Computex 2019 відбудеться виступ голови компанії AMD Лізи Су, під час якого вона розповість про реліз 7-нанометрових продуктів компанії. Очікується офіційна презентація настільних процесорів Ryzen 3000, які побудовані на мікроархітектурі Zen 2, та формальний анонс відеокарт Navi.

За інформацією журналістів з TweakTown, повноцінний дебют нового покоління відеокарт Radeon пройде в рамках заходу E3 2019 в Лос-Анджелесі. На Computex 2019 "червоні" лише побіжно торкнуться теми нових графічних прискорювачів, приділивши увагу переважно десктопним CPU.

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Коли відбудеться E3? Відзначимо, цього року виставка Electronic Entertainment Expo пройде з 12 по 14 червня. На ній AMD повинна офіційно представити перші ігрові карти на 7-нм графічних ядрах Navi, тоді як в продаж новинки надійдуть 7 липня.

Деталі про відеокарти AMD Navi. Якщо вірити чуткам, вони запропонують швидкодію рівня Radeon RX Vega 64 або NVIDIA GeForce GTX 1080 ціною близько 250 – 300 доларів (близько 6 700 – 8 000 гривень). Так це чи ні, ми дізнаємося в середині літа.

Інші гучні анонси. Варто відзначити, що на E3 2019 передбачається анонс ігрової консолі Xbox нового покоління. Над приставкою трудяться фахівці Microsoft і AMD, а її гібридний процесор повинен отримати вісім x86-ядер на архітектурі Zen і графічний модуль покоління Navi.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори Відеокарти AMD
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