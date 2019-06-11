AMD офіційно представила 16-ядерний процесор Ryzen 9 3950X

Під час анонсу оновленої лінійки процесорів Ryzen компанія AMD представила одразу п'ять нових 7-нанометрових чіпів. Однак 16-ядерний Ryzen 9 3950X вирішили представити окремо на заході Next Horizon Gaming.

Основні характеристики. Ryzen 9 3950X побудований на базі мікроархітектури Zen 2 і об'єднує на одній підкладці два 7-нанометрових чіплета і 14-нанометровий кристал введення-виведення.

Читайте також: Qualcomm випустить бюджетний процесор для ноутбуків

Нова 16-ядерна модель з 24 лініями PCI-Express 4.0 зберегла процесорний роз'єм і габарити корпусу, аналогічні іншим рішенням під сокет AM4. Базова тактова частота CPU – 3,5 ГГц, в режимі boost – 4,7 ГГц. Сумарний об'єм кеш-пам'яті новинки склав 72 МБ, заявлений тепловий пакет (TDP) – 105 Вт.



Основні характеристики AMD Ryzen 9 3950X

Розгінний потенціал. В ході презентації новинки AMD змогла розігнати Ryzen 9 3950X за допомогою азотного охолодження до 5375 МГц. Така частота принесла процесору рекордні 12 167 балів в бенчмарку Cinebench R20, а це на 12% більше, ніж у попереднього рекордсмена Intel Core i9-7960X.

Дата старту продажів та ціна. Зауважимо, старт продажів новинки намічений на вересень 2019 року. Обійдеться чіпсет в 749 доларів (близько 19 800 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно