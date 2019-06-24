AMD поховає відеокарти Radeon RX Vega

Наступного місяця компанія AMD виведе на ринок ігрові відеокарти Radeon RX 5700 та RX 5700 XT, які побудовані на базі 7-нанометрової архітектури Navi 10. Новинки займуть нішу 3D-прискорювачів Radeon RX Vega, які представили в 2017 році.

Причини. Як повідомляє Overclockers із посиланням на французький ресурс Cowcotland, 14-нм графічні ядра Vega 10 для відеокарт Radeon RX Vega 56 і RX Vega 64 більше не виробляються, а після розпродажу наявних складських запасів ці пристрої офіційно "поховають".

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Ціна відеокарт Radeon RX Vega. Зауважимо, що ціна Radeon RX Vega 56 в європейських магазинах зараз починається з позначки в 239 євро (близько 7 100 гривень), а за Radeon RX Vega 64 доведеться викласти від 352 євро (близько 10 500 гривень).

Доля відеокарт Radeon RX 500. Тим часом запаси прискорювачів AMD Radeon RX 500 серії теж починають вичерпуватися. Прогнозується, що ці відеокарти будуть широко доступні як мінімум протягом третього кварталу, після чого їх замінять недорогі рішення Radeon RX 5000, побудовані на базі 7-нм GPU Navi 12 і Navi 14. Таким чином, ера 14-нанометрових графічних ядер AMD підходить до кінця.

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