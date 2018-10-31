AMD представила мобільні відеокарти Radeon Pro Vega 20 та Radeon Pro Vega 16

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AMD Radeon Pro Vega 20 та Radeon Pro Vega 16: характеристики
AMD Radeon Pro Vega 20 та Radeon Pro Vega 16: характеристики / Фото з вільних джерел

Компанія Advanced Micro Devices офіційно презентувала перші мобільні прискорювачі серії Radeon Vega Mobile: Radeon Pro Vega 20 та Pro Vega 16. Про свої наміри випустити мобільний варіант Vega представники чіпмейкера оголосили ще на січневій виставці CES 2018, а першими пристроями, які отримають ці GPU, стануть лептопи Apple MacBook Pro.

Про це повідомляє Overclockers.

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Технічні характеристики нових відеоадаптерів зараз не розкриваються. Судячи з назви, модель Radeon Pro Vega 20 оперує 20 обчислювальними блоками (1280 потокових процесорів), а у Radeon Pro Vega 16 їх кількість було зменшено до 16 одиниць (1024 потокових процесора).

На одній підкладці з 14-нанометровим графічним ядром розташувався стек багатошарової пам'яті HBM2 об'ємом 4 ГБ.

Перезентація відеоадаптерів AMD Radeon Pro Vega 20 та Radeon Pro Vega 16 – дивіться відео

 

Нові модифікації 15-дюймових ноутбуків Apple MacBook Pro, обладнані графікою AMD Radeon Pro Vega 20 або Radeon Pro Vega 16, вийдуть в середині наступного місяця. Чи будуть ці відеоприскорювачі застосовуватися в пристроях інших виробників, на жаль, поки невідомо.

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Теги: Техно Ґаджети AMD Відеокарти
Джерело: Техно
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