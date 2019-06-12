AMD представила нові відеокарти на базі чіпа Navi 10: характеристики та ціни

Компанія AMD представила оновлену лінійку відеокарт Radeon, яка побудована на базі 7-нанометрового чіпа Navi 10. Новинки на базі архітектури RDNA покликані створити конкуренцію для RTX-лінійки компанії NVIDIA.

Характеристики AMD Radeon RX 5700 XT. Як повідомляє Wccftech, AMD Radeon RX 5700 XT оснащена 8 ГБ відеопам'яті GDDR6 з частотою 14 ГГц і 256-бітною шиною.

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Відеокарта стала першим представником лінійки Navi на архітектурі RDNA. Графічний прискорювач з теплопакетом 255 Вт отримав 40 обчислювальних, 64 растрових і 256 текстурних блоків, кількість потокових процесорів моделі склала 2560. Базова частота відеоядра – 1605 МГц з можливістю розгону до 1905 МГц. Заявлена ​​пікова продуктивність GPU в операціях з одинарної точністю – 9,75 Тфлопс.



Особливості відеокарти AMD Radeon RX 5700 XT

Характеристики AMD Radeon RX 5700. Базова версія відеокарти під назвою AMD Radeon RX 5700 з теплопакетом 180 Вт отримала аналогічні XT-модифікації: 8 ГБ відеопам'яті GDDR6, 256 текстурних і 64 растрових блоків. Відмінність криється в меншій кількості обчислювальних блоків (36) і потокових процесорів (2304). Тактова частота GPU склала – 1465 МГц, в розгоні – 1725 МГц.



Основні характеристики відеокарти AMD Radeon RX 5700

Характеристики AMD ​Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition. Одночасно була представлена ​​і ексклюзивна модифікація графічного адаптера Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition в чорно-золотому забарвленні корпусу з заводським розгоном (1680 МГц за замовчуванням і до 1980 МГц в режимі boost).

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"Заряджена" відеокарта забезпечує обчислювальну потужність 10,14 Тфлопс і приблизно на 5-10% швидше в практичних сценаріях використання в порівнянні з Radeon RX 5700 XT.



Переваги відеокарти AMD ​Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition

Згідно з опублікованою вендором документацією, графічний процесор Navi 10 на 14% швидше і на 23% енергоефективніше при тій же тактовій частоті порівняно з Vega 64.

Ціни. За заявою AMD, Radeon RX 5700 XT при ціні 449 доларів (близько 11 900 гривень) складе конкуренцію GeForce RTX 2070, а Radeon RX 5700 за 379 доларів (близько 10 000 гривень) обійде GeForce RTX 2060, пропонуючи на 10% кращу продуктивність графіки. Лімітована версія RX 5700 XT обійдеться покупцям в 499 доларів (близько 13 200 гривень).

Дата виходу. У продаж оновлена ​​лінійка відеокарт AMD Radeon на базі 7-нм графічних чіпів Navi 10 надійде 7 липня.

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