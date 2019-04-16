AMD представить "ювілейний" процесор Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition: особливості та ціна

Компанія Advanced Micro Devices вирішила випустити процесор Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition до свого п’ятдесятиріччя. Цей CPU розсекретив американський рітейлер, він надійде у продаж 30 квітня за день до дня народження AMD.

Як повідомляє WCCFTech, AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition, ймовірно, стане останнім центральним процесором AMD, виконаним за 12-нанометровим техпроцесом. Як відомо, цього літа на зміну десктопним рішенням лінійки Ryzen 2000 прийдуть чіпи на 7-нм архітектурі Zen 2 сімейства Matisse (Ryzen 3000).

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Характеристики та ціна. "Ювілейний" CPU отримає вісім ядер Zen + з підтримкою багатопоточності і комплектується охолоджувачем Wraith Prism. Робочі частоти новинки, на жаль, поки залишаються невідомими. З огляду на вартість в 341 долар (близько 9 200 гривень) можна припустити, що Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition працює на більш високих частотах, ніж звичайний Ryzen 7 2700X (3,7 / 4,3 ГГц), який доступний за ціною від 295 доларів (близько 7 900 гривень).



AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition надійде у продаж в кінці квітня

Ювілейний процесор Intel. Відзначимо, минулого року корпорація Intel з нагоди ювілею 16-бітного процесора 8086 випустила чіп Core i7-8086K. Він являє собою добірну версію Core i7-8700K (6 ядер / 12 потоків, 3,7 / 4,7 ГГц) і працює на швидкості від 4 до 5 ГГц в режимі Turbo Boost.

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