AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition: в яких регіонах будуть доступні відеокарти

Після анонсу ювілейної відеокарти AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition, яку присвятили 50-річчю компанії, в мережі почали з’являтися чутки щодо доступності цієї моделі. Також повідомлялося, що відеоприскорювач буде доступний лише жителям США та Китаю.

Як повідомляє ElChapuzas Informatico, дану інформацію спростував офіційний представник компанії в мережі Reddit.

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Де буде доступна відеокарта? Він заявив, що крім США і Китаю, відеокарта Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition буде також доступна користувачам з країн Західної Європи, включаючи Австрію, Бельгію, Чехію, Данію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Ірландію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Португалію, Іспанію, Швецію і Великобританію.

Як бачимо, Україна до цього списку не потрапила, як втім, і величезна кількість інших країн по всьому світу.

Деталі про відеокарту. Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition – це прискорена версія RX 5700 XT: карта "з коробки" здатна працювати на частоті до 1980 МГц (1905 МГц у звичайної RX 5700 XT) і може похизуватися кожухом в золотистому оформленні. Її рекомендована вартість при цьому складе 500 доларів.

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