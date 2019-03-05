AMD Ryzen 3000: інсайдери опублікували ціни та характеристики нових процесорів

До релізу центральних процесорів AMD Ryzen 3000 серії (Zen 2/Matisse) лишилося менше пів року, тому в мережі з'являється дедалі більше інформації про майбутні CPU. Тепер же інсайдери опублікували ймовірні характеристики та ціни нових процесорів.

Як повідомляє Overclockers, якщо вірити чуткам, нове покоління "червоних" CPU не тільки складе гідну конкуренцію рішенням Intel, але ще сильніше розмиє межу між масовою та high-end настільними платформами.

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Не так давно на користь достовірності цих витоків свідчив веб-ресурс E-Katalog, а днями один з сінгапурських рітейлерів додав процесори AMD Ryzen 3000 в свій прайс-лист.

Зазначені в ньому ціни корелюють з уже поширюваними по мережі чутками, і поки важко сказати, наскільки вони відповідають реальному стану справ. Як би там не було, з ними можна ознайомитися нижче.

Характеристики та ціни процесорів AMD Ryzen 3000 Модель Ядра / потоки Відеоядро Частота, Ггц TDP, Вт Ціна Ryzen 3 3300 6 / 12 – 3,2 / 4,0 50 111 доларів (3 000 гривень) Ryzen 3 3300X 6 / 12 – 3,5 / 4,3 65 145 доларів (3 900 гривень) Ryzen 3 3300G 6 / 12 Navi, 15 CU 3,0 / 3,8 65 145 доларів (3 900 гривень) Ryzen 5 3600 8 / 16 – 3,6 / 4,4 65 200 доларів (5 400 гривень) Ryzen 5 3600X 8 / 16 – 4,0 / 4,8 95 258 доларів (6 930 гривень) Ryzen 5 3600G 8 / 16 Navi, 20 CU 3,2 / 4,0 95 224 доларів (6 000 гривень) Ryzen 7 3700 12 / 24 – 3,8 / 4,6 95 336 доларів (9 000 гривень) Ryzen 7 3700X 12 / 24 – 4,2 / 5,0 105 370 доларів (10 000 гривень) Ryzen 9 3800X 16 / 32 – 3,9 / 4,7 125 505 доларів (13 600 гривень) Ryzen 9 3850X 16 /32 – 4,3 / 5,1 135 561 доларів (15 000 гривень)

Дата релізу. Офіційний реліз центральних процесорів Ryzen 3000 серії запланований на середину цього року. У них AMD застосувала так званий "чіплетний дизайн", об'єднавши в одній упаковці 14-нанометровий контролер введення-виведення і 7-нанометоровий кристал з x86-ядрами на архітектурі Zen 2.

Формальний анонс нового покоління CPU відбувся в рамках виставки CES 2019 , коли представники чіпмейкера похизувалися робочим зразком 8-ядерного "каменя". Більш свіжі витоки вказують на можливий вихід 12- і 16-ядерних процесорів в конструктиві AM4.

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