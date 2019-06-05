AMD та Samsung представлять нову графіку Radeon для смартфонів

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AMD та Samsung представлять нову графіку Radeon для смартфонів
AMD та Samsung представлять нову графіку Radeon для смартфонів / TechRadar

Компанії AMD та Samsung Electronics оголосили про підписання партнерської угоди в галузі високопродуктивної мобільної графіки на основі технологій AMD Radeon. В рамках співпраці Samsung зосередиться на виробництві продуктивних графічних рішень для мобільних пристроїв, включаючи смартфони.

Що відомо про нову угоду? Як повідомляє 4PDA, AMD надасть Samsung ліцензію на замовлення готових рішень на базі нещодавно анонсованої графічної архітектури RDNA для використання в мобільних пристроях, включаючи смартфони та інші продукти компанії.

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Судячи з опублікованих положень договору про співпрацю, Samsung має намір ліцензувати графічні IP-ядра AMD і використовувати їх в складі чіпсетів Exynos.

Оскільки ми готуємося до проривних змін в технологіях і відкриваємо нові можливості, наше партнерство з AMD дозволить нам виводити на ринок інноваційні графічні продукти і рішення для майбутніх мобільних додатків,
– заявив президент напрямку НВІС (System LSI) компанії Samsung Electronics Іньюп Канг.

Коли чекати перших смартфонів? Деталі партнерської програми і список очікуваних моделей смартфонів з графічними прискорювачами від AMD не оголошені.

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Теги: Техно IT-бізнес AMD Samsung Відеокарти Смартфони
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