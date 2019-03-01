AMD "запозичила" інноваціну технологію NVIDIA: деталі

В мережі з’явилась дані, що компанія AMD готується представити лінійку відеокарт, яка отримає одну з ключових особливостей RTX-лінійки від NVIDIA. Незважаючи на те що найбільш обговорюваною фішкою 20 серії стало впровадження трасування променів, графічні прискорювачі на базі архітектури Turing володіють ще однією перевагою – Variable Rate Shading.

Як повідомляє 4PDA, Variable Rate Shading дає змогу значно заощадити ресурси GPU і була козирем «зелених», але конкуренти, судячи з усього, не втрачали часу дарма.

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За відомостями журналістів, AMD ще в 2017 році подала патент на метод, схожий з функціональністю Variable Rate Shading. VRS дає змогу GPU розбивати зображення на блоки і вибирати, які з них вимагають детального опрацювання, а які – ні.

Презентація технології Variable Rate Shading – дивіться відео

Оскільки в іграх величезна частина елементів не змінюється від сцени до сцени, ця можливість, в теорії, може значно підвищити продуктивність.

Технологія, ймовірно, буде застосована для відеокарт на базі Navi – тих самих, які можуть представити вже в цьому році. Вони ж будуть використані в новому поколінні консолей Microsoft і Sony, а тому фахівці вважають, що геймерів чекає значний стрибок продуктивності.

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