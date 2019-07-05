AMD знизила ціни на новенькі відеокарти Radeon RX 5700 та RX 5700 XT

Презентація нових графічних прискорювачів NVIDIA GeForce RTX SUPER не залишилася без уваги головного конкурента "зелених" – компанії AMD. Команда Лізи Су вирішила переглянути рекомендовані ціни на відеокарти Radeon RX 5700 та RX 5700 XT напередодні їх релізу.

Ціни. Як повідомляє ресурс VideoCardz, ціна на відеоадаптер AMD Radeon RX 5700 впаде з 379 доларів (близько 9 800 гривень) до 349 доларів (близько 9 000 гривень), а за Radeon RX 5700 XT в зарубіжному роздробі доведеться віддати щонайменше 399 доларів замість 449 доларів (орієнтовно 10 300 гривень замість 11 600 гривень).

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Тим часом "ювілейна" карта AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition буде доступна за ціною від 449 доларів (близько 11 600 гривень). З технічними характеристиками пристроїв можна ознайомитися нижче.



Характеристики нових відеокрт AMD

Конкуренція з NVIDIA. Таким чином, відеокарти AMD Radeon RX 5700 і RX 5700 XT обіцяють стати гідними конкурентами прискорювачам NVIDIA GeForce RTX SUPER.

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